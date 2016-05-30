Загибель 17 людей у пожежі під Києвом: підозрюваний має ще 8 будинків для людей похилого віку

Про це на брифінгу заявив начальник ГУ ДСНС у Київській області Василь Слободяник, повідомляє "112 Україна".

"Цей підприємець має на території Київської області 8 таких закладів", - сказав Слободяник.

У свою чергу, в. о. начальника ГУ Національної поліції в Київській області Дмитро Головін повідомив, що власник будинку для людей похилого віку займається подібною діяльністю близько 5-6 років.

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"Щоб не давати приводу адвокатам вважати, що ми людину звинувачуємо без рішення суду, можу сказати, що було зареєстровано ФОП "Дмитренко", він житель Києва. За наявною інформацією, він займався цією діяльністю вже 5-6 років. Наразі ми збираємо докази, документи, які свідчитимуть про його протиправну діяльність", - сказав Головін.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня о 3.48 у селі Літочки Броварського району в двоповерховій будівлі, де проживали люди похилого віку, виникла пожежа. Встановлено, що на момент пожежі в будинку перебували 35 осіб. Вдалося врятувати 18 осіб, з яких п'ятеро з опіками госпіталізовані до Броварської районної лікарні. На місці пожежі знайдено 17 загиблих.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі.

Перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян повідомив, що підприємця, який організував будинок для людей похилого віку, затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

"Із мешканцями укладалися договори. Ліжко-місце в хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць", - зазначили в поліції.

Урядова комісія у середу, 1 червня, поінформує Кабінет міністрів про обставини пожежі.