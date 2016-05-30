Поліція з’ясовує законність функціонування будинку для літніх людей під Києвом – Деканоідзе
Поліція з’ясовує законність функціонування в селі Літочки на Київщині будинку для людей похилого віку, пожежа в якому забрала життя 17 людей.
Про це заявила глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.
«Зараз правоохоронці здійснюють виїмку документів. Після цього можна буде встановити законність функціонування будинку для літніх, збудованого приватним підприємцем», - сказала вона.
Також Деканоідзе закликала громадян, яким щось відомо з цього приводу, повідомляти інформацію на лінію «102».
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Тим часом Національна поліція буде тісно співпрацювати з урядовою комісією із встановлення причин трагедії, сказала вона.
«Про хід розслідування будемо додатково інформувати», – зазначила Деканоідзе.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 травня в селі Літочки Броварського району Київської області сталася пожежа в приватній двоповерховій будівлі, де жили люди похилого віку. Загинуло 17 осіб, ще 5 осіб госпіталізовано з опіками.
Правоохоронці затримали приватного підприємця, який організував у приватній будівлі проживання людей похилого віку. Як зазначили в поліції, «з мешканцями укладались договори. Ліжко-місце у хостелі з доглядом обслуговуючого персоналу коштувало для пенсіонерів 6 тис. грн на місяць».
Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив провести перевірку всіх об'єктів, де проживають люди похилого віку.
Він також повідомив, що завтра, 30 травня, на позачерговому засіданні Кабміну буде затверджено склад урядової комісії з розслідування причин виникнення пожежі в Літочках.