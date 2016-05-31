У Харкові до миротворчого руху ООН будуть залучати студентів

Про це сьогодні, 31 травня, на круглому столі в Харківському національному педагогічному університеті ім. Сковороди, присвяченому 60-річчю «Блакитного берета», повідомив голова організації Сергій Самойлов, інформує city.kharkov.ua.

За його словами, рух юних миротворців діє в місті більше п'яти років. За цей час школярі активно залучалися до волонтерської діяльності, брали участь у різних акціях і конференціях. Студенти зможуть закласти наукову основу для подальшої реалізації планів миротворців ООН, зокрема – займатися захистом прав людини. Крім того, у планах - обмін учнів старше 18 років з Польщею і Чехією, з якими співпрацює організація.

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Нещодавно юні миротворці брали участь у міській грі-квесті «Діти Харкова – за мир». Там вони показали, наскільки знають історію ООН. Як зазначила президент Міського клубу юних миротворців Анастасія Андрусик, крім квестів, конкурсів і акцій, вона разом з іншими допомагає сім'ям переселенців із зони АТО. Дівчина в клубі з 9 класу, в цьому році вона закінчила школу, вступать до ВНЗ і продовжить роботу вже як студентка.

Довідка. Блакитні бере і каска вперше з'явилися у миротворців ООН у 1956 році в Єгипті при розгортанні Перших Надзвичайних збройних сил ООН.