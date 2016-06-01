У Росії застрелили двох українських бізнесменів - ЗМІ

Про це повідомив офіційний представник регіонального управління СК РФ, передає РІА Новости.

Тіла двох загиблих заступників директора ТОВ "Будівельні технології", які зникли понад два тижні тому, були знайдені 26 травня у річці біля села Абакумовка Токаревського району Тамбовської області. Причину смерті 37-річного Віталія Губарєва і 44-річного Віталія Найденка слідство не озвучувало до перших даних експертизи.

"Там зараз поки експертизи всі призначаються — результатів ще немає. Єдине, що можна сказати — у них у обох є вогнепальні поранення в ділянці голови", — сказав співрозмовник видання.

За його словами, слідство розглядає кілька версій події, однак поки що не озвучує їх.

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За інформацією слідства, 14 травня Губарєв і Найденко в орендованій квартирі в робочому селищі Токарівка Тамбовської області разом з приятелем розпивали спиртні напої.

Як повідомляв СК, близько 22.00 їхній приятель ліг спати, а вранці не виявив ні Найденка, ні Губарєва, ні їхню машину Тoyota Lаnd Cruiser Prado. Під мостом на території Знам'янського району були знайдені 16 травня реєстраційні знаки з автомобіля Губарєва, гумовий човен, подушка і ковдра зі слідами, схожими на кров.

Через два дні у районі села Дуплятово-Маслівка Знам'янського району виявили автомобіль Тoyota Lаnd Cruiser Prado.

За фактом зникнення заступників директора ТОВ "Будівельні технології" було порушено справу за статтею "вбивство двох осіб", санкція якої передбачає до довічного позбавлення волі.

За даними місцевих ЗМІ, обидва заступники директора приїхали до Тамбовську область у роботі 10 травня.