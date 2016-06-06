Луценко звільнив заступника начальника Департаменту спецрозслідувань Цюприка

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що наказ від 6 червня 2016 року підписаний у зв’язку із поданням заяви про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.

«Юрій Луценко задовольнив заяву Ігоря Цюприка, зазначивши, що прислухається до реакції громадськості на зміни, зокрема і кадрові, в структурі органів прокуратури», - наголосили в ГПУ.

В ЗМІ пройшла інформація, що нібито Цюприк причетний до викрадення активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Він спростував цю інформацію і заявив, що напередодні Майдану був зміщений з посади начальника тактичного управління, яке займалося розслідуваннями кримінальних справ, натомість був призначений заступником начальника організаційно-аналітичного управління, яке відповідало за організаційну роботу у відомстві і не було наділене процесуальними функціями.

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За словами Цюприка, наразі у Департаменті спецрозслідувань Генпрокуратури відбувається реорганізація, тому ще не визначено коло його повноважень, однак він готовий взятися за будь-який напрямок роботи.

"Учора я був призначений заступником Сергія Горбатюка. Як він розподілить повноваження, це його справа. Якщо він визначить розслідувати майданівські справи - буду цим займатися, якщо доручить розслідувати справи стосовно високопосадовців - буду вести цей напрямок. Тому в департаменті наразі не маю жодного відношення до кримінального провадження щодо викрадення Ігоря Луценка, але якщо буде треба, то я забезпечу його законне розслідування", - зазначив він.

Кілька днів тому, Луценко призначив Цюприка заступником начальника Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ, яке займається розслідуванням масових вбивств та інших злочинів проти учасників акцій протесту в 2013-2014 роках.