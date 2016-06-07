У центрі Запоріжжя пролунав вибух (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ Нацполіції у Запорізькій області, повідомлення про вибух надійшло до правоохоронних органів 6 червня близько 21:20 від жителів розташованих у районі місця події будинків.

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"Надійшло повідомлення про вибух у приміщенні торгової точки, розташованої в Олександрівському районі міста. Пошкоджено будівлю. Постраждалих немає – у момент інциденту в приміщеннях нікого не було", - повідомили в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

На місце події виїхали керівники УСБУ та ГУНП в Запорізькій області, слідчо-оперативні підрозділи служб. Місце події було оточене.

За неофіційними даними, неподалік від місця вибуху виявлено тубус від гранатомета.