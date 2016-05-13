В передмісті Івано-Франківська приватний будинок обстріляли з гранатомета

Як повідомляє прокуратура області, встановлено, що 12 травня близько 22:45 в приватне житло в селі Угорники Івано-Франківської міськради невідомі здійснили постріл з вогнепальної зброї типу ручного протитанкового гранатомету.

Внаслідок вибуху пошкоджено зовнішню стіну житлового будинку, ніхто з людей не постраждав.

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На місце події виїжджали працівники прокуратури та поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

Проводяться першочергові слідчі дії направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

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