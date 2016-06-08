Одеські дитячі лікарні та поліклініки отримають нове обладнання

В цьому році планують закупити 6 сучасних електрокардіографів з функцією дистанційної передачі даних, повідомляє dumskaya.net. Загальна сума закупівлі складе 276 тис. грн. Нове ЕКГ-обладнання отримають дитячі поліклініки №1, №3, №4, №5, №6 та №7.

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Дитяча поліклініка №2 була оснащена сучасним електрокардіографом при будівництві нового корпусу по вулиці Бочарова в 2015 році.

П'ять із семи одеських дитячих поліклінік, а також дитячий діагностичний Центр ім. академіка Б. Рєзніка отримають багатофункціональні лор-комбайни, що дозволяють проводити широкий спектр діагностичних та лікувальних отоларингологічних процедур з максимальним комфортом для маленьких пацієнтів. Раніше нові лор-комбайни отримали дитячі поліклініки №2 та №7. Тепер сучасним лор-обладнанням будуть оснащені всі медустанови Одеси, які надають амбулаторну допомогу дітям. З міського бюджету Одеси на закупівлю лор-комбайнів направлять 3,5 млн. грн.

Крім того, для дитячої міської поліклініки №5 куплять сучасний комплекс для ультразвукових досліджень вартістю понад 2 млн. грн.

Для одеських дитячих поліклінік будуть закуплені нові офтальмоскопи і отоскопи на загальну суму 175 тис. грн.

Міська дитяча клінічна лікарня №3 у Суворовському районі отримає новий апарат для штучної вентиляції легенів.

Також для дитячої міської лікарні ім. Б. Рєзніка заплановано придбання спеціалізованого реанімобіля для транспортування недоношених новонароджених. Реанімобіль буде оснащений спеціальним транспортним кювезом, який повністю імітує для недоношеного малюка умови всередині материнського організму, оснащений вбудованими амортизаторами і виключає фактор додаткового стресу при транспортуванні новонароджених. Поліпшення умов транспортування новонароджених з неонатальною патологією дозволить забезпечити планову та екстрену консультацію профільними фахівцями та знизити рівень смертності серед новонароджених.