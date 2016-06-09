ОБСЄ: у районі Докучаєвська 8 тисяч осіб залишаються без питної води

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 8 червня, передає Українська правда.

"СММ продовжує відзначати напружену ситуацію в районі Березового - Докучаєвська, приблизно за 30 км на південний захід від Донецька. Вісім тисяч осіб у районі, по обидві сторони від лінії розмежування, з 15 квітня залишаються без питної води. Поблизу контрольованого урядом Березового проведення ремонтних робіт на лініях електропередачі, пошкоджених внаслідок обстрілу, неможливе через значну замінованість цієї ділянки", - йдеться у звіті.

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СММ ОБСЄ також відзначає значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню як в Донецькій, так і в Луганській областях. Більшість випадків насильства була зафіксована навколо Донецького аеропорту, підконтрольної уряду Авдіївки, підконтрольної "ДНР" Ясинуватої; на дорозі між контрольованим "ДНР" Дебальцевим та контрольованим урядом Світлодарськом; а також у районі мосту на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської.

СММ зафіксувала відсутність значної кількості озброєнь у місцях постійного складського зберігання, а також наявність озброєння, що є порушенням відповідних ліній відведення.

Свободу пересування спостерігачів СММ продовжують обмежувати, особливо в районах, що не контролюються урядом.