Сутички у львівській ратуші: поліція відкрила кримінальну справу

Після ранкових подій у Львівській міськраді поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія, передає ZIK.

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Відзначається, що кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Працює слідчо-оперативна група. Проводяться необхідні слідчі заходи.

Наразі звернень від потерпілих не надійшло. Проте постраждали двоє працівників Нацгвардії.

Як повідомлялось, у четвер зранку міську раду оточили кордоном правоохоронців, які не пропускали протестувальників на сесію міськради. Тоді мітингарі почали проривати кордони правоохоронців на вході у Ратушу.

Тоді ж у сесійній залі зчинилася бійка. Через це сесію закрили, не розглянувши жодного питання.