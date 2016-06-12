Деканоїдзе: за підсумками Маршу рівності у Києві затримано 57 осіб

За підсумками Маршу рівності у Києві затримано 57 осіб та складено 10 адмінпротоколів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За підсумками (Маршу рівності – УНІАН) все пройшло без особливих провокацій, було затримано 57 осіб, яких доставили до райвідділу, опитали, складено 10 адміністративних протоколів», - заявила вона.

«Було кілька провокаційно налаштованих груп, яких теж вела поліція, з ними розмовляли, вели профілактичну роботу, і було кілька повідомлень за лінією «102» про перекриття доріг, про групи підозрілих людей. І одне повідомлення про замінування, воно було ще вранці», - повідомила Деканоідзе.

«Зараз вже все закінчено, демонстранти розійшлися, але поліція продовжує патрулювати і контролювати всі вулиці міста», - відзначила глава Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, Марш рівності ЛГБТ-спільноти «Київпрайд-2016» стартував о 10.00 від центрального корпусу Національного університету ім. Т. Шевченка і завершився орієнтовно за 20 хвилин біля площі Льва Толстого.