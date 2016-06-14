Сьогодні відбувається зміна розпорядчої влади Святої Гори Афон

Як повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон", посилаючись на грецький сайт agioritikesmnimes.blogspot.com сьогодні на урочистій церемонії ватопедська епістасія змінить ту епістасію Великої лаври, що йде.

Ця афонська традиція триває століттями. Новим протоепістатом - головним доглядачем - стане старець Варнава Ватопедський, а епістатами - доглядачами: старець ієромонах Філофей Кутлумушський, старець Андрій Каракальський, старець ієромонах Филимон Ставроникитський.

«Крім Священного Кінота, що здійснює виконавчу владу, існує так звана Священна Епістасія, яка складається з чотирьох членів, що обираються кожне 1 червня. Відповідно до встановленої церемонії, в храм Протата із залу засідань Священного Кинота, під урочистий дзвін, спускаються представники, як старої, так і нової Епістасії. Представник Великої лаври оголошує імена нових епістатів, а також їхні високі обов'язки і вручає протоепістату посох, як символ сили і влади, і Спільну печатку, що складається з 4-х частин, кожну з яких, зберігає у себе, кожен з чотирьох членів Епістасії. На ціпку сріблом написані назви двадцяти монастирів, а під ними підпис: «Священної Епістасії, двадцять монастирів святої Гори Афон. 1856 рік»", - так описує церемонію зміни Священної епістасії у книзі «Свята Гора» Герасим Смирнакис.

Перша урочиста церемонія відбулася 1-го червня 1887 року, коли головувати став Іверський монастир, а також з нагоди першого візиту на Афон Константинопольського Патріарха Іоакима III.

Протоепістати завжди обираються лише з п'яти монастирів: Великої лаври, Ватопедського, Іверського, Хіландар і Діонісіат.