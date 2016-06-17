У Харкові двоє невідомих відібрали у чоловіка 30 тисяч доларів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Московського відділу поліції Харкова сьогодні, 16 червня, о 15:20.

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За даними поліції, 47-річний постраждалий повідомив, що в під’їзді будинку на Салтівському шосе двоє невідомих чоловіків погрожуючи застосуванням зброї заволоділи грошима у сумі 30 тис. дол.

Правоохоронцями введено в дію план «Перехоплення». Наразі правоохоронці проводять невідкладні заходи для затримання зловмисників.

Слідчим Московського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.