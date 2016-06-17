Полторак звільнив з лав ЗСУ офіцера, який "погорів" на хабарі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони.

Як нагадали у відомстві, офіцера-вихователь Київського військового ліцею імені Івана Богуна намагався отримати хабар за сприяння у вступі до навчального закладу одному із кандидатів.

"Міністром оборони України прийнято рішення звільнити даного офіцера з лав Збройних сил України та позбавити офіцерського звання", - наголошується у повідомленні.

"Неодноразово наголошував, що ми будемо боротися з проявами корупції на усіх ланках. Хабарникам не місце у Збройних силах України, переконаний, разом ми поборемо цю проблему", - цитує Полторака прес-служба Міноборони.

Читайте такожУ Чернівцях на хабарі погоріли підполковник СБУ і майор поліції

Як повідомлялося, СБУ спільно з військовою прокуратурою 16 червня затримала за хабар посадовця Київського військового ліцею.

За даними правоохоронців, він систематично вимагав гроші від батьків абітурієнтів за сприяння в зарахуванні до ліцею, а від курсантів – за успішну здачу заліків та екзаменів.

Співробітники СБУ затримали офіцера під час одержання частини хабара у сумі 1900 євро від родичів одного з абітурієнтів. Загалом свою "допомогу" хабарник оцінив у 5 тис. доларів.