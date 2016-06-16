Прокуратура: працівник Нацполіції і два колишніх міліціонери організували злочинну схему

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, правоохоронцями припинено незаконну діяльність оперуповноваженого одного з районних управлінь Нацполіції, який у змові з двома колишніми міліціонерами організував схему вимагання від громадян коштів.

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В одному з випадків зловмисники протиправно затримали 33-річного киянина та на підставі незаконної постанови провели у його помешканні обшук, під час якого виявили та вилучили наркотик. У подальшому правоохоронець та його спільники погрозами змусили родичів затриманого передати їм хабар у сумі 5 тис. доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

На даний час задокументовано декілька епізодів злочинної діяльності цієї групи. У службових приміщеннях та за місцем проживання зловмисників проведено обшуки.

За результатами розслідування зазначеним особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди) та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.