Савченко на засіданні ПАРЄ вступила у словесну перепалку з російським журналістом

Надаючи цьому журналістові слово, голова української делегації в ПАРЄ, депутат від БПП Володимир Ар'єв заявив, що дає слово "російському пропагандистові". Його ім'я розчути не вдалося, передає "Українська правда".

У своєму питанні цей журналіст заявив, що російські журналісти в зоні АТО знаходять уламки снарядів у лікарнях і дитячих садках. Також він запитав, чи планує Савченко займатися лише правами політв'язнів у Росії, чи в Україні також. Він навів приклад Руслана Коцаби, який був засуджений за заклики проти мобілізації і був визнаний організацією Amnesty International в'язнем сумління.

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У відповідь Савченко закликала російських журналістів не спотворювати інформацію про марку снарядів, осколки від яких вони виявляють, видаючи дозволені снаряди за заборонені Женевською конвенцією.

Говорячи про в'язнів в Україні, вона заявила, що одним з напрямків її діяльності будуть суди і судова реформа.

"Я дуже хочу, щоб український суд був на порядок вищим від російського суду, щоб у нас не було до чого причепитися, так, як ви ведете суди, як це у вас відбувається. Тому так, я буду займатися всіма цими питаннями", – сказала вона.

У відповідь на уточнення журналіста, чи може він передати Коцабі, що Савченко займеться його питанням, вона заявила, що в цьому їй посередники не потрібні.

"Я не вважаю, що я буду зі своїм народом розмовляти через російських журналістів. У мене є через кого поговорити з моїми українцями. Тому я зв'яжуся з ними сама, велике спасибі", – сказала вона.

Нагадаємо, 12 травня Івано-Франківський міський суд своїм вироком призначив 3,5 роки позбавлення волі блогеру Руслану Коцабі, який закликав відмовлятися від мобілізації.