Блогер Коцаба, який закликав українців відмовлятися від мобілізації, отримав 3,5 роки в'язниці

Як повідомили УНІАН у суді, з Коцаби було знято обвинувачення у державній зраді за ст. 111 ККУ.

Водночас, суд визнав винним Коцабу за ч. 1 ст. 114 ККУ (передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Коцабу також звинуватили в тому, що його заклик відмовитися від мобілізації, поширений через Youtube, негативно вплинув на обороноздатність України.

Покарання присуджено нижче від норми через пом'якшувальні обставини: вперше притягується до кримінальної відповідальності та має на утриманні двох малолітніх дітей.

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Суд також стягнув з засудженого 4975 грн на проведення експертиз та зобов'язав слідчі органи повернути Коцабі гроші, вилучені під час обшуку, цифрову камеру, телефони, картки пам'яті, сім-карти, системний блок, банківську картку.

Час перебування Коцаби у СІЗО за законом Савченко суд порахував день за два.

Засуджений заявив, що має намір оскаржити вирок в Апеляційному суді.

Як повідомляв УНІАН, Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінують державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ), зокрема, за розміщений в соцмережі відеоролик «Я проти мобілізації», в якому він закликав «адекватних людей" відмовитися від мобілізації.

Коцаба перебував в Івано-Франківському СІЗО. Свої дії він не вважає протизаконними.