Голова НАБУ зустрівся із фігурантом "газової справи" Онищенком

Народний депутат Олександр Онищенко прибув сьогодні до НАБУ. Про це повідомила речник НАБУ Дар'я Манжура, передає "Українська правда".

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"Під час зустрічі пану Онищенку було роз'яснено його процесуальний статус. Повідомлено про те, що у зв'язку з його статусом народного депутата, поки з нього не знімуть недоторканість, він не може бути підозрюваним. Йому також роз'яснили підстави, за якими було взято під варту "його людей", - зазначила Манчжура.

Вона наголосила, що на розгляді Комітету з питань регламенту ВР є подання на надання дозволу на затримання та арешт Онищенка, до нього є додатки, тож у Онищенка є змога ознайомитися з цими документами та будь-якими іншими матеріалами, наданими на вимогу профільного комітету.

Речниця НАБУ додала, що заяву Онищенка, в якій він просив передати йому певні документи, в НАБУ зареєстрували.

"Заяву зареєстрували. Онищенка прийняв Ситник (Артем Ситник, директор НАБУ – УП). У найближчий час допитувати його не планують", - зазначила Манжура, пояснивши, що Онищенка вже допитували, тому потреби такої немає.

Також, за словами Манжури, Онищенку нагадали, що з 4 грудня 2015 року НАБУ розслідує кримінальне провадження щодо договорів спільної діяльності з "Укргазвидобуванням". Давати пояснення детективу Онищенко відмовився.

15 червня детективи НАБУ і прокурори САП у рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством "Укргазвыдобування", провели 37 обшуків у Львові, Дніпропетровську та Києві.

В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газовій схемі. 16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання газу, що належить державі. 17 червня детективи НАБУ і прокурори САП подали до суду Солом'янського району Києва клопотання про обрання запобіжного заходу 10-ти підозрюваним, затриманим 15 червня.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його відомство ініціювало арешт і притягнення до відповідальності народного депутата Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з продажу природного газу, який був видобутий у спільній діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

За даними ГПУ, "у результаті протиправних дій Онищенка та підконтрольної йому злочинної організації, при реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, зазначеними особами було присвоєно кошти ПАТ "Укргазвидобування" в сумі понад 1,6 мільярда гривень, чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму".