Чергового фігуранта "справи Онищенка" заарештували на два місяці

Увечері в суботу, 18 червня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці Микиті Іванову, підозрюваному в розкраданні держмайна у вигляді газу українського видобутку. Про це повідомляє "112 Україна".

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За словами самого Іванова, у нього на день суду було призначене весілля, але ховатися від слідства він не збирається, підозри щодо себе вважає необгрунтованими.

При цьому прокурори просили суд призначити Іванова заставу в розмірі 200 млн грн.

У НАБУ нагадали, що 15 червня детективи бюро і прокурорами САП у рамках розслідування корупційної схеми із перепродажу газу, видобутого в рамках спільної діяльності з державним підприємством "Укргазвидобувння", провели 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві. В результаті було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до газовій схемі.

16 червня керівник САП Назар Холодницький зареєстрував у Верховній Раді погоджене з генеральним прокурором подання про надання згоди на затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка як одного з організаторів розкрадання газу, що належить державі.

17 червня детективи НАБУ і прокурори САП подали в суд Солом'янського району Києва клопотання про обрання запобіжного заходу 10-ти підозрюваним, затриманим 15 червня.

18, червня чотирьом підозрюваним у справі про розкрадання газу державного підприємства "Укргазвидобування" суд встановив заставу в розмірі 200 мільйонів гривень кожному. Також у суботу суд призначив заставу в розмірі 1 млн грн або 60 діб арешту для Валерія Посного і заарештував на два місяці Олега Рябошапку з правом застави в розмірі 1,5 млн грн.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що його відомство ініціювало арешт і притягнення до відповідальності народного депутата Онищенка, підконтрольні структури якого реалізовували ряд незаконних схем з продажу природного газу, який був видобутий у спільній діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування".

За даними ГПУ, "у результаті протиправних дій Онищенка та підконтрольної йому злочинної організації, при реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, зазначеними особами було присвоєно кошти ПАТ "Укргазвидобування" в сумі понад 1,6 мільярда гривень, чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму".