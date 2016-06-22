У Торецьку стався обвал на шахті, є жертва

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

"В одному зі стволів шахти ім. Дзержинського ДП "Дзержинськвугілля", на горизонті 1100 м стався обвал породи, в результаті чого 52-річний гірничий робітник отримав травми, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті рятувальних робіт тіло загиблого піднято на поверхню.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі дії щодо встановлення усіх обставин загибелі шахтаря.

Як повідомляв УНІАН, раніше від обстрілів бойовиків на Донбасі обвалилась шахта Бутовка, внаслідок чого загинули четверо бійців ПС.