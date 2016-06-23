У Міноборони розповіли, скільки в українській армії жінок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов у Національному університеті оборони України ім. Івана Черняховського сьогодні в Києві.

«Станом на 1 червня 2016 року у Збройних силах України проходять військову службу та працюють 49,5 тисячі жінок», - заявив він.

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Зокрема, за його словами, в українській армії проходять службу 17,1 тисячі військовослужбовців-жінок, що становить 8,5% від загальної кількості військових.

Він зауважив, що в армії служать понад 2 тисячі жінок-офіцерів та понад 14 тисяч жінок-солдатів та сержантів.