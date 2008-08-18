Фонд Бориса Колеснікова збудує в Харкові бібліотеку ім. Кушнарьова

Благодійний фонд Бориса Колеснікова збудує в Харкові нову сучасну Бібліотеку суспільно-політичної літератури імені Євгена Кушнарьова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Б.КОЛЕСНІКОВА, у четвер, 21 серпня, об 11.00 в прес-центрі Харківської міської ради відбудеться підписання рамкового договору про співпрацю між народним депутатом від Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ і мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ. Суть договору – будівництво нової сучасної бібліотеки. Бібліотека суспільно-політичної літератури імені Є.Кушнарьова - це перша масштабна акція Благодійного фонду Бориса Колеснікова, який був створений влітку цього року.

Бібліотеку оснастять найсучаснішими бібліотечними технологіями (автоматизація пошуку, електронна каталогізація, максимальна оцифровка бібліотечних фондів, найбільші сектори мультимедіа – відео-, аудіо-, фотоматеріалів різних форматів тощо).

Бібліотека суспільно-політичної літератури імені Є.Кушнарьова буде подарунком Б.КОЛЕСНІКОВА Харкову і Україні.

«Харків у суботу відзначатиме День міста. Бібліотека – це мій подарунок місту, якому належить слава студентської української Мекки, найбільшого інтелектуального, культурного, історичного і освітнього центру нашої країни. Це місто дало Україні політика з великої літери – Євгена Петровича Кушнарьова. Ім`я Євгена Кушнарьова на фронтоні майбутньої бібліотеки – гідне вшанування його заслуг і прагнень», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як зазначає прес-служба депутата, будівництво бібліотеки і її оснащення будуть здійснені не за рахунок бюджету, а за рахунок коштів Благодійного фонду Б.Колеснікова. За роки незалежності України – це безпрецедентний меценатський внесок у розвиток інформаційної, культурної, наукової і освітньої інфраструктури країни.

Міський голова Харкова М.ДОБКІН бере на себе зобов`язання сприти в пошуку і виділенні земельної ділянки в центрі міста під будівництво бібліотеки.

Після підписання договору відбудеться брифінг народного депутата України Б.КОЛЕСНІКОВА.

Прес-служба повідомляє, що планована площа приміщення Бібліотеки суспільно-політичної літератури імені Є.П.Кушнарьова - до 7 тис. кв. м. Пропускна спроможність - до 2 тис. осіб щоденно.

У бібліотеці працюватиме найбільший у Східній Європі комп`ютерний зал – на 350 робочих місць. Всі друковані носії: книги, журнали, газети, альманахи тощо будуть оцифровуватися і стануть доступними для користування в електронному варіанті. У бібліотеці також функціонуватиме сектор сервісу, в якому можна буде сканувати, копіювати, роздруковувати, записувати на диски тощо. Сектор заходів дозволить проводити в бібліотеці виставки, прес-конференції, семінари, презентації, слухання, зустрічі.

Бібліотеку планується відкрити за 30 місяців.