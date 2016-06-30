Естонія видала Україні свого громадянина, який воював за бойовиків "ЛНР"

За словами прес-секретаря Міністерства юстиції Марії-Елізи Туулик, в даний час Поляков вже знаходиться в Україні, повідомляє портал err.ee.

На питання, як здійснювалася доставка Полякова в Україну і куди конкретно його відправили, прес-секретар не відповіла, взявши час на уточнення інформації.

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Відзначається, що ще в понеділок Мін'юст не став розкривати дані про те, коли конкретно Полякова можуть передати Україні.

З клопотанням про видачу Полякова в Естонію 3 серпня минулого року звернулася Генеральна прокуратура України.

Рішення про видачу Україні Полякова було прийнято урядом Тааві Рийваса в грудні минулого року. Законної сили воно вступило 17 червня 2016 року.

Згідно з озвученою в Естонії підозрою, 34-річний Поляков входив в терористичне об'єднання. З червня 2014 року, як стверджує Державна прокуратура, він воював у Луганську і його околицях проти українських силовиків.