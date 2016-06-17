Естонія видасть Україні свого громадянина, який воював за "ЛНР"

Про це стало відомо в п'ятницю, 17 червня, коли Державний суд не прийняв до розгляду касаційну скаргу Полякова, повідомляє Err.ee.

"Я розчарований. Тепер залишається сподіватися лише на те, що влада України виконає Мінські угоди і амністує всіх учасників бойових дій на території Донецької і Луганської областей. Якщо це станеться, то Володимир Поляков буде відпущений на свободу", - сказав захисник Полякова, присяжний адвокат Свен Сіллар.

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19 травня Талліннський окружний суд скасував постанову суду першої інстанції, визнавши законним рішення уряду Естонії про видачу Україні Полякова.

Рішення про видачу було прийнято урядом Тааві Рийваса в грудні минулого року за запитом української влади.

Згідно з озвученим в Естонії підозрою, 34-річний Поляков входив в терористичне об'єднання. З червня 2014 року, як стверджує Державна прокуратура, він воював у Луганську і його околицях проти українських силовиків.