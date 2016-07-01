Депутати-жінки з БПП пропонують Раді збільшити виплати родинам військових-заручників бойовиків

Відповідний проект закону про внесення змін до статті 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення) було внесено до ВР 1 липня під №4878.

Втім, текст документу на сайті парламенту поки відсутній.

Водночас Геращенко на своїй сторінці у Facebook також повідомила про цю ініціативу.

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"Як і обіцяла вчора на зустрічі з мамами і дружинами заручників, зареєструвала з колежанками по ВР законопроект, що впорядковує і збільшує виплати родинам заручників. Сподіваюся, зала підтримає нашу ініціативу ще на цій сесії", - написала вона.

30 червня вона розповіла, що говорила про це на зустрічі з родинами заручників, яких утримують бойовики на окупованих територіях.

"Я підготувала і завтра реєструю з колегами законопроект про посилення захисту родин заручників, що дозволить родинам військових, що є зниклими безвісти чи заручниками, отримувати виплати за тими тарифами, що зараз діють в їх частинах і військах", - зазначила депутат.