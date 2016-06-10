Україна і Європа повинні вести жорстку політику щодо ПМР, яка є плацдармом РФ - Фріз

Про це повідомляє прес-служба БПП.

“Заява голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо доказів планування Кремлем навесні 2015 року дестабілізації півдня України та створення в Одеській області “Бессарабської народної республіки”, підтверджує мою позицію про необхідність впровадження більш жорсткої політики щодо ПМР, як російського плацдарму для наступу на держави регіону”, – заявила Ірина Фріз.

Народний депутат зазначила, що за словами голови СБУ, планувався захід зелених чоловічків з території Придністров’я.

“Потім – дестабілізація обстановки в Молдові, Румунії та гібридна війна в Європі”, – написала Ірина Фріз.

Крім того, народний депутат наголосила, що сучасні безпекові виклики в регіоні потребують негайних заходів з демілітарізації ПМР та посилення пунктів пропуску на кордоні України з невизнаним Придністров’ям представниками митних та прикордонних органів Молдови.

“У випадку протидії цим заходам з боку Тирасполя, впевнена у необхідності повного закриття пунктів пропуску на цій ділянці кордону”, – підкреслила Ірина Фріз.

За її словами, мир в регіоні може бути забезпечений лише повним виводом військового контингенту Росії з території ПМР, що є де-юре територією Молдови.

“Переконана у необхідності розглянути питання звернення до європейських наших партнерів з метою встановити умови допуску ПМР на європейський ринок лише за умови виведення російських частин із заміною їх на миротворчу місію ООН або поліцейську місію ЄС”, - резюмувала Ірина Фріз.