Генпрокурор розповів, що врятувало Україну під час "Іловайського котла"
Під час "Іловайського котла" Україну врятували тільки Мінські угоди.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає 24 канал.
"Багато хто критикує Мінські угоди. Тепер я вже можу сказати, що в момент, коли регулярні російські війська зайшли у тил наших в Іловайську, між Іловайськом і Києвом був один батальйон. Один!" — сказав Луценко під час робочої поїздки до Одеси.
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Він назвав Мінські угоди дуже неідеальними, але зауважив, що "тоді це було диво для всіх нас — Порошенка, Меркель і Олланд".
"Але зараз армія вже є, тепер Путін не пройде так просто. І тепер президент може зайнятися ще однією війною, війною з корупцією. І те, як він це робив в Миколаєві, має бути для нас уроком", — заявив генпрокурор.
Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомляли, що в Іловайську загинули понад 360 українських військових, понад півтисячі бійців АТО отримали поранення, 180 осіб досі вважаються зниклими безвісти.