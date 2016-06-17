Генпрокурор розповів, що врятувало Україну під час "Іловайського котла"

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає 24 канал.

"Багато хто критикує Мінські угоди. Тепер я вже можу сказати, що в момент, коли регулярні російські війська зайшли у тил наших в Іловайську, між Іловайськом і Києвом був один батальйон. Один!" — сказав Луценко під час робочої поїздки до Одеси.

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Він назвав Мінські угоди дуже неідеальними, але зауважив, що "тоді це було диво для всіх нас — Порошенка, Меркель і Олланд".

"Але зараз армія вже є, тепер Путін не пройде так просто. І тепер президент може зайнятися ще однією війною, війною з корупцією. І те, як він це робив в Миколаєві, має бути для нас уроком", — заявив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше в прокуратурі повідомляли, що в Іловайську загинули понад 360 українських військових, понад півтисячі бійців АТО отримали поранення, 180 осіб досі вважаються зниклими безвісти.