Айдарівець Лихоліт залишається у Печерському суді за склом на місці затриманих осіб

Як передає кореспондент УНІАН, у залі суду перебуває понад 50 осіб. Двері скляної «коробки», де на даний час перебуває Лихоліт, заблоковані столами. Серед присутніх людей багато добровольців, які воювали на сході України.

Читайте такожУ понеділок Луценко зустрінеться з "айдарівцем" Лихолітом, після чого йому можуть змінити запобіжний захід - ГПУВони стверджують, що провели у суді усю ніч і нікуди йти не збираються. Деякі активісти сплять на підлозі на каріматах.

У приміщені судової зали, де перебуває Лихоліт, дуже спекотно.

Люди спілкуються з «айдарівцем», який часто посміхається і підтримує розмову з активістами.

У коридорі суду перебуває до 30 співробітників правоохоронних органів. Переважна більшість з них мають захисну екіпіровку та шоломи.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в п'ятницю Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах.

Після цього в будівлі суду сталася сутичка. Активісти всю ніч провели в приміщенні Печерського суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця»

Вони вимагають від Генеральної прокуратури України звільнити з-під арешту Лихоліта.

Стало відомо, що у понеділок генпрокурор Юрій Луценко має зустрітися із заарештованим, після чого йому можуть змінити запобіжний захід. Про це повідомив в ефірі телеканалу «112» інспектор внутрішньої безпеки ГПУ Петро Шкутяк.

А між тим активісти перекрили навпроти Печерського суду проїжджу частину Хрещатика і формують автомобільну групу для поїздки додому до президента України Петра Порошенка.