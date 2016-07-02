Активісти вимагають від Луценка звільнити з-під арешту айдарівця Лихоліта

Про це повідомив народний депутат з фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв на своїй сторінці в Facebook. «Наша вимога проста - військова прокуратура має попросити суд змінити міру запобіжного заходу для Валентина Лихоліта і випустити його з під арешту», - написав він.

Читайте такожАктивісти блокують Печерський суд, не даючи вивезти арештованого айдарівця«Батя не ховався і не ховається від слідства - він служить у Збройних Силах України», - додав Соболєв.

За його словами, «прокуратура і суд поки відмовчуються».

«Думаю, вони чекають, що ми втомимося оберігати айдарівця від перевезення до СІЗО і тому тягнуть час. Ми не втомимося. Делегація на чолі з Павлом Костенком поїхала з нашою вимогою до генпрокурора Юрія Луценка», - зазначив депутат.

За його словами, «айдарівці» мають намір перекрити Хрещатик і організувати автогрупу для поїздки додому до президента Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, активісти всю ніч провели в приміщенні Печерського суду, не дозволяючи вивезти заарештованого «айдарівця».

Ввечері в п'ятницю Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував «айдарівця» Лихоліта. Його підозрюють в організації банди та розбійних нападах

Після цього в будівлі суду сталася сутичка.