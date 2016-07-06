Путін сьогодні має намір зустрітися з "губернатором" окупованого Севастополя

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Президент (РФ) проводить ряд зустрічей, нарад поточного характеру – публічною стане його зустріч з губернатором Меняйлом. Обговорюватимуться питання Севастополя», - сказав Пєсков.

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За його словами, розвиток Криму і Севастополя - це одне з пріоритетних питань для президента РФ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.