Путін сьогодні має намір зустрітися з "губернатором" окупованого Севастополя
Президент Росії Володимир Путін сьогодні має намір зустрітися з "губернатором" окупованого Севастополя Сергієм Меняйлом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Президент (РФ) проводить ряд зустрічей, нарад поточного характеру – публічною стане його зустріч з губернатором Меняйлом. Обговорюватимуться питання Севастополя», - сказав Пєсков.
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За його словами, розвиток Криму і Севастополя - це одне з пріоритетних питань для президента РФ.
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