Аваков зібрався запускати патрульну поліцію в Севастополі та Горлівці, але поки "не визначився з датами"

Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сімферополь, Севастополь і Ялта - шість міст України, де по нашому плану розвитку буде працювати нова патрульна поліція! Поки не визначилися з датами запуску, але дислокацію і розрахунки готуємо", - заявив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Маріуполь став 28-м містом, де принесли присягу патрульні поліцейські.