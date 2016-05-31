Аваков зібрався запускати патрульну поліцію в Севастополі та Горлівці, але поки "не визначився з датами"
15:44, 31 травня 2016Суспільство
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков планує запуск патрульної поліції в шести окупованих містах Донбасу і Криму.
У Авакова поки не визначилися з датами запуску / УНІАН
Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.
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"Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сімферополь, Севастополь і Ялта - шість міст України, де по нашому плану розвитку буде працювати нова патрульна поліція! Поки не визначилися з датами запуску, але дислокацію і розрахунки готуємо", - заявив Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня Маріуполь став 28-м містом, де принесли присягу патрульні поліцейські.
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