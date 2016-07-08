Житель Донецької області підірвався на розтяжці

Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполиции в Донецькій області.

Повідомлення про потерпілого надійшло в Бахмутський відділ поліції близько 18:20.

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Було встановлено, що близько 15:00 місцевий житель Бахмута, 1972 року народження, майстер сільської електронної мережі, проводячи обхід лінії електропередач в лісопосадці смт Луганське, наступив на розтяжку і підірвався.

Чоловіка доставили в лікарню з діагнозом мінно-вибухова травма, сліпе поранення грудної клітини.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з'ясовуються.

Попередня правова кваліфікація - 2 ч. ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в районі Маріуполя українські військові підірвалися на саморобній протипіхотній міні, один з них загинув.