Під Маріуполем українські військові підірвалися на міні, є жертва - волонтери
21:38, 01 липня 2016Війна
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Серед українських військових є один загиблий та один поранений у районі Маріуполя.
Один військовий загинув під Маріуполем / Фото УНІАН
Про це волонтери проекту "Повернись живим" повідомили на своїй сторінці у Facebook.
"Один загиблий і один поранений в районі Маріуполя. Хлопці підірвалися на саморобній протипіхотній міні", - йдеться у повідомлення.
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Також зазначається, що протягом доби по позиціях українських військових у цьому районі працювали з 82 мм і 120 мм.
Нагадаємо, 28 травня поблизу населеного пункту Старогнатівка в секторі "Маріуполь" БТР з українськими бійцями підірвався на міні.
Внаслідок підриву постраждало восьмеро бійців.
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