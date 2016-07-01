Під Маріуполем українські військові підірвалися на міні, є жертва - волонтери

Про це волонтери проекту "Повернись живим" повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Один загиблий і один поранений в районі Маріуполя. Хлопці підірвалися на саморобній протипіхотній міні", - йдеться у повідомлення.

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Також зазначається, що протягом доби по позиціях українських військових у цьому районі працювали з 82 мм і 120 мм.

Нагадаємо, 28 травня поблизу населеного пункту Старогнатівка в секторі "Маріуполь" БТР з українськими бійцями підірвався на міні.

Внаслідок підриву постраждало восьмеро бійців.