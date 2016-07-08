Бойовики вимагають амністії 600 злочинців - Геращенко

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я неодноразово, в том числі і під час зустрічей з мамами і дружинами заручників, інформувала їх і суспільство, і ЗМІ, що бойовики блокують звільнення заручників, вимагаючи амністію. Але при цьому, вони вимагають амністії більше ніж для 600 тих, хто порушив український закон, в розпал бойових дій, що автоматично породжує безкарність бандитів", - наголосила Геращенко.

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Також вона повідомила, що бойовики не надають інформацію про утримання та місцезнаходження 112 українців та блокують пошук понад 500 зниклих безвісти.

"І стверджують, що в них є тільки 2 десятки заручників в ОРДО, і... лише 1 в ОРЛО. Ось така страшна і цинічна історія... Але ми боремося за звільнення кожного. І шукаємо по краплинках інформацію про місцезнаходження наших громадян", - заявила вона.