В полоні бойовиків на Донбасі залишаються 111 українців – Геращенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила у коментарі журналістам перший заступник голови Верховної Ради, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

“Після звільнення Івана Без'язикова на окупованих територіях, згідно з інформацією Служби безпеки України, якою ми користуємося, залишається 111 громадян України. Це цивільні і військові”, - сказала вона.

Геращенко зауважила, що для того, аби звільнити людину, необхідно встановити її місцезнаходження. “Дві ключові проблеми: по-перше, бойовики не дають нам такої інформації. Ми по крихтам збираємо її. І знаємо зараз місцезнаходження лише кількох десятків людей”, - сказала вона.

Геращенко також додала, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 4 липня українська сторона порушила питання місцезнаходження заручників, які, “за нашою інформацією, переведені були минулого тижня з колишнього приміщення Служби безпеки України в Донецьку до СІЗО”. “І навіть на це питання нам бойовики не дали точної відповіді”, - наголосила перший віце-спікер.

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Вона також нагадала про роботу зі звільнення українських політв'язнів, які перебувають на території Російської Федерації.

Геращенко підкреслила, що з метою звільнення заручників підключаються усі можливі канали. Зокрема, напередодні глава Адміністрації президента Борис Ложкін у Ватикані передав Папі Римському списки українських заручників, яких утримують на окупованому Донбасі і в тюрмах Росії, з проханням сприяти у їх звільненні, зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.