"Подарували друзі": українець прямував в окупований Крим зі шпигунською ручкою (фото)
11:33, 11 липня 2016Суспільство
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На КПП «Каланчак» у громадянина України, який прямував в окупований Крим в багажнику знайшли ручку з вбудованою міні-відеокамерою.
В багажнику знайшли ручку з вбудованою міні-відеокамерою / dpsu.gov.ua
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Чоловік стверджував, що пристрій йому подарували друзі.
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«Встановлено порядок засіб вилучено та передано компетентним органам. А щодо Український склали адміністративний протокол за статтею 195-5 Купап «Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації», - зазначили в прикордонному відомстві.
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