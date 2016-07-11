"Подарували друзі": українець прямував в окупований Крим зі шпигунською ручкою (фото)

На КПП «Каланчак» у громадянина України, який прямував в окупований Крим в багажнику знайшли ручку з вбудованою міні-відеокамерою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. Чоловік стверджував, що пристрій йому подарували друзі. Читайте такожВ Австралії кіт Ніндзя краде сусідські речі для своїх господарів «Встановлено порядок засіб вилучено та передано компетентним органам. А щодо Український склали адміністративний протокол за статтею 195-5 Купап «Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації», - зазначили в прикордонному відомстві.

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