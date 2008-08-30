У Криму смертність перевищує народжуваність в 1,5 раза

У Криму в першому півріччі 2008 року смертність населення в 1,5 раза перевищила народжуваність.

За інформацією Головного управління статистики в АРК, за 6 місяців цього року в Криму народилося 10 тис. дітей, а померло 16 тис. чол. У зазначений період чисельність населення Криму за рахунок природних втрат скоротилася на 3 тис. чол. - до 1 млн. 968 тис. чол.

У зазначений період померло 113 дітей віком до 1 року. Основними причинами їхньої смерті залишаються стани, що виникли в перинатальному періоді (2/3), а також природжені аномалії (кожна п`ята дитина).

Основними причинами смерті кримчан залишаються (до загальної кількості померлих) хвороби системи кровообігу – 2/3 всіх померлих, новоутворення – кожен 9-й померлий, нещасні випадки, отруєння і травми – кожен 11-й.