Змінити назву Горішніх Плавнів уже неможливо - В'ятрович

Про це в інтерв'ю ТСН заявив директор Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович.

Він запевнив, що зволікати з процесом декомунізації та інших змін не варто, а люди швидко адаптуються до нових реалій.

Читайте також"Дніпро" остаточно залишилося без "петровська" (фоторепортаж)

"Будь-які ефективні зміни можливі лише, якщо вони швидкі, тому що затягування, особливо стосовно реформ, ні до чого доброго не призводить. Щодо того, як будуть звикати, ну можна привести давніший приклад. Якщо ви поїдете на Майдан Незалежності і запитаєте, де розташована площа Жовтневої революції, то ніхто вам і не відповість. А більш актуальний приклад – це місто Іллічівськ, яке буквально ще минулого літа боролося за те щоб залишити назву, наприкінці минулого року перейменувалося на Чорноморськ і цього року вже відзначало День міста під новою назвою. Всі щасливі та виготовляють нові бренди під Чорноморськ і жодних негативних запитів немає. Люди до цього звикли і тішаться", - пояснив він.

В'ятрович наголосив, що так само варто сприймати ситуацію й владі та мешканцям Горішніх Плавнів.

"Я думаю, що так само ми маємо вчинити і сподіваюся, що вистачить розуму місцевій владі та громадськості щодо Горішніх Плавнів, які отримали найбільш упізнаваний бренд в Україні і мають величезний туристичний потенціал, який може бути інвестицією в розвиток усього міста. На жаль, зараз місцева влада продовжує боротися та підбурювати місцевих мешканців розмовами, що вони будуть через суди оскаржувати та повертати попередню назву чи придумувати нову. Нічого насправді цього вже неможливо. Варто було скористатися надзвичайною популярністю цього дуже гарного та пізнаваного нового бренду", - сказав керівник ІНП.