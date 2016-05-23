Влада Комсомольська незадоволена перейменуванням міста на Горішні Плавні, готує позов до суду

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Комсомольська Дмитро Биков.

За його словами, влада міста не ставить під сумнів виконання закону про декомунізацію, але громадськість міста виступила проти нової назви.

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«Ми провели громадські слухання з приводу перейменування, на яких 98% жителів виступили проти цього. Потім міська рада вирішила подати назву «Комсомольськ» як абревіатуру. Це також не пройшло. Потім ми просили відкласти це питання до кінця року, оскільки суспільству важко визначитися з новою назвою, адже варіантів близько ста, а історичної назви немає. Пропонують і Борисфен, і Придніпровський, і Боголюбський, і Християнськ... Ми вважали, що центральна влада в курсі того, що місцева громада поки що не готова до конкретної назви... Думаю, що більшість нардепів не були в курсі, що громада Комсомольська проти цієї назви", - зазначив він.

Биков додав, що закон про декомунізацію передбачав перейменування до 21 лютого 2016 року. "Вони самі не вписалися в цей строк, а змін до закону (про продовження терміну) не внесли. Тому ми були впевнені, що є час до кінця 2016 року», - сказав міський голова.

Він зазначив, що влада міста планує оскаржити рішення парламенту в частині перейменування Комсомольська на Горішні плавні у Вищому адміністративному суді.

«Також я сьогодні зустрівся з головою Полтавської ОДА Валерієм Головком і його першим заступником Андрієм Пісоцьким, які погодилися з тим, що в рамках децентралізації не можна нехтувати думкою громади. Тому, можливо, буде відповідне звернення від обласної влади до президента та Верховної Ради, щоб вони дали можливість жителям Комсомольська самим вибрати нову назву для міста і надали додатковий строк для обговорення цього питання», - сказав Биков.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала Комсомольськ на Горішні Плавні. «За» ухвалення доопрацьованого проекту постанови №4085 проголосували 249 депутатів.

Сьогодні у Комсомольську пройшов стихійний мітинг проти перейменування міста на Горішні плавні, в якому взяли участь близько 300 осіб.

Після переговорів мітингувальників з представниками міської адміністрації було прийнято рішення про проведення в Комсомольську 28 травня об 11:00 загальноміських зборів у мерії міста, на яких буде обговорено питання про перейменування.