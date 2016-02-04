Верховна Рада перейменувала Іллічівськ, Артемівськ та Дзержинськ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 340 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається в пояснювальній записці, перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадку, зокрема необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність до вимог Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування розглянув загалом 175 пропозицій окремих органів місцевого самоврядування про перейменування населених пунктів і районів, у тому числі з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

Серед вищевказаних пропозицій запропоновано було перейменувати 1 район, 5 міст та 169 сіл і селищ.

Зазначені пропозиції органів місцевого самоврядування були підтримані Українським інститутом національної пам’яті.

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Згідно з постановою, в Донецькій області назва міста Артемівськ змінюється на Бахмут, а Артемівський район - на Бахмутський. Крім того, місто Дзержинськ стає Торецьком, а місто Красний Лиман - Лиманом.

В Луганській області, зокрема назва села Первомайськ Сватівського району змінюється на Травневе.

В Одеській області місто Іллічівськ перейменовується на Чорноморськ, а в Полтавській області місто Червонозаводське Лохвицького району - на місто Заводське.

У Київській області назва села Кірове Бориспільського району змінюється на Кучаків, у Дніпропетровській області село Ленінське Апостолівського району - на Грушівка, а в Закарпатській області село Комсомольськ Руськомокрянської сільської ради Тячівського району перейменовується на село Німецька Мокра.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.