Жителі Горішніх Плавнів пропонують нову назву міста

У колишньому Комсомольську 8 червня відбулися громадські слухання, на яких близько 70% присутніх проголосували на перейменування міста на Святомиколаївськ. Про це повідомляє "Світанок Полтавщини".

Читайте такожКМДА "за" перейменування двох проспектів у Києві на честь Бандери та Шухевича

При цьому городяни відкинули запропоновану Українським інститутом національної пам'яті та затверджене Верховною Радою назву Горішні Плавні.

17 вересня минулого року в Комсомольську вже проводилися громадські слухання про перейменування міста в рамках виконання закону про декомунізацію. Тоді 98% учасників обговорення виступили за збереження старої назви.

Обрана городянами назва стане офіційним, якщо її ухвалить Верховна Рада. Міська влада за сприяння низки народних депутатів планує переконати керівництво парламенту в необхідності винесення питання про перейменування Комсомольська на повторний розгляд. Однак до цього обраного городянами назва повинна пройти експертизу на відповідність історико-географічному контексту.

Нагадаємо, рішення парламенту про перейменування Комсомольська на Горішні Плавні від 19 травня набуле чинності 3 червня. У той же день Дмитро Биков підписав позов у Вищий адміністративний суд України про визнання постанови №4085 в частині перейменування Комсомольська недійсним.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада в рамках декомунізації перейменувала Комсомольськ в Горишни Плавні. «За» ухвалення доопрацьованого проекту постанови №4085 проголосували 249 депутатів.