Бойовики не пустили координатора ОБСЄ до в'язниць із заручниками на Донбасі – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко сказала в ефірі "5 каналу".

Читайте такожБойовики вимагають амністії 600 злочинців - Геращенко

"Я хочу сказати, що зараз, наприклад, координатор ОБСЄ в гуманітарній підгрупі, він відвідав окуповані території, йому не дозволили зустрітись з заручниками. Цьому немає пояснення, тому що я перепрошую, але українські в'язниці відкриті для гуманітарних місій для того, щоб можна було пересвідчитися в яких умовах там утримуються ті, хто порушили законодавство", - заявила Геращенко.

"В'язниці на окупованих територіях, так само і в'язниці, де утримують в Російській Федерації наших політв'язнів, залишаються закритими для Міжнародного Комітету Червоного Хреста, для ОБСЄ і т.д.", - сказала Геращенко.