Грицак розповів про російський слід у скандалі із "секретними в'язницями" СБУ

Глава СБУ Василь Грицак в інтерв'ю виданню Ліга.net заявив про "російський слід" у скандалі навколо "секретних в'язниць СБУ".

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На питання про те, чи схожий скандал навколо недопуску спостерігачів ООН в деякі місця позбавлення волі в Україні на "інформаційну спецоперацію" росіян, глава СБУ відповів: "Відверто кажучи, мені теж так здається. І це легко пояснити. Перше і найголовніше: ми пустили спостерігачів до 600 заарештованих — підконтрольні Москві угруповання "ДНР/ЛНР" тільки до чотирьох. Представник ООН підтвердив, що їх не просто не пустили в секретні в'язниці росіян в "ЛНР". Представників ООН в принципі не пустили на захоплену терористами "ЛНР" територію. В Луганськ не пустили".

За словами Грицака, спостерігачів ООН не пустили до районного підрозділу СБУ, тому що це режимний орган: "Ми збирали юридичний консиліум з експертами міжнародного права. Є українське законодавство. Є порядок допуску на об'єкти, де циркулює інформація з обмеженим доступом".

При цьому він заявив, що група ООН вимагала повний доступ: "Від нас вимагають - відкрийте нам ці двері, пустіть нас сюди, відкрийте горище, відкрийте підвал, відкрийте тут. Я дав повний доступ до місць, де ми утримуємо людей. Абсолютно повний доступ. Але ось приїжджає група іноземців — 14 осіб: пустіть нас скрізь. Ну, як це — скрізь? Ми їм пояснюємо, що, хлопці, так, ви отримали мандат на всі місця, де можуть утримуватися люди, а не заходити в кожну кімнату, в яку вам захочеться".

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"Мені здається, що російський слід у розкручуванні в медіа цієї історії простежується очевидний. Ніхто ж не каже, що співробітників ООН в принципі не пустили в Луганськ. А чому б не поїхати в Горлівку? Я звідти особисто забирав людей. І там досі сидять наші заручники, наприклад, в підвалі "Артемвугілля". СБУ відомі місця утримування понад50 наших громадян зі 113. Будь ласка, поїдьте, подивіться. Не їдуть. Ми не відмовляємося. Ми відкриті. Але іноземцеві не можна просто взяти і зайти на режимний об'єкт СБУ. Це заборонено законом. Повинна бути дотримана процедура. Вони цього не зрозуміли і вимагали пропустити зараз і скрізь. Ми дамо доступ туди, куди захочуть — але на режимних об'єктах тільки в супроводі та з дотриманням вимог інформаційної безпеки", - підсумував Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня делегація підкомітету ООН з попередження тортур звинуватила Україну у відмові в повному доступі до місць позбавлення волі.

Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку по Україні, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі чи тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України.

26 травня СБУ не допустила місії підкомітету ООН з попередження тортур в свої управління в Маріуполі та Краматорську через присутність у її складі росіянина.