Заступник генпрокурора назвав загибель журналіста Шеремета замахом на свободу слова

Про це Холодницький написав у Facebook.

"Це, безумовно, замах на свободу слова в Україні та спроба залякати тих, хто не боїться в очі казати правду", - написав Холодницький.

Він упевнений, що правоохоронні органи докладуть усіх зусиль для розкриття цього злочину та покарання вбивць.

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"Я особисто знав Павла як патріота України та Білорусі. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".