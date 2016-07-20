Заступник генпрокурора назвав загибель журналіста Шеремета замахом на свободу слова
Заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вважає загибель журналіста Павла Шеремета замахом на свободу слова.
Про це Холодницький написав у Facebook.
"Це, безумовно, замах на свободу слова в Україні та спроба залякати тих, хто не боїться в очі казати правду", - написав Холодницький.
Він упевнений, що правоохоронні органи докладуть усіх зусиль для розкриття цього злочину та покарання вбивць.
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"Я особисто знав Павла як патріота України та Білорусі. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - додав Холодницький.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.
Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".