Загибель Шеремета: поліція попередньо кваліфікує вибух у центрі Києва як умисне вбивство

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, трагічна подія сталася близько 8-ї години ранку на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Внаслідок вибуху смертельні поранення отримав водій автівки.

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На місці події працюють керівництво столичної поліції та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні поліції ГУНП у м. Києві. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію, як умисне вбивство. Розпочато досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на Радіо "Вєсті".