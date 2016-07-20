Радник президента: Міноборони непросто буде розірвати контракт з постачальником неякісної їжі в центр "Десна"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи інцидент у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних сил України ("Десна"), де у червні поточного року отруїлись близько 200 військовослужбовців.

“Ринок харчування Міністерства оборони — 4 мільярди гривень. Ми не витрачаємо стільки на озброєння. Наша ж концепція, про яку ми говоримо ще з минулого року, - ці фірми мають бути прибрані взагалі. Міноборони має закуповувати лише продукти на відкритих тендерах через систему ProZorro, а армія сама готуватиме собі їжу, таким чином контролюючи її якість. Але цим самим ми забираємо 4 мільярди гривень у 4 фірм. І як ви думаєте: вони підключать лобі будь-якого рівня, щоб зберегти цей заробіток — коли у банці тушонки половина банки — вода?”, - сказав Бірюков.

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Говорячи про розірвання договору між Міноборони та фірмою “Візит”, продуктами якої отруїлися військовослужбовці у центрі "Десна", Бірюков зазначив, що це буде також непросто, оскільки контракт прописано таким чином, що його не можна розірвати в односторонньому порядку.

“Але наша юридична експертиза вже виявила невідповідність цього договору ряду законів України, а значить, швидше за все, ми через суд в односторонньому порядку розриватимемо цей договір”, - сказав Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, у Міноборони заявили про намір розірвати контракт на суму 400 мільйонів гривень з фірмою “Візит”, яка забезпечує харчуванням військовослужбовців навчального центру "Десна", через незадовільну якість продуктів.