Міноборони розірве контракт на 400 мільйонів з постачальником їжі в центр "Десна" через масове отруєння військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко.

Він поінформував, що в червні поточного року близько 200 військовослужбовців навчального центру “Десна” в Чернігівській області отруїлися продуктами харчування, які постачала згадана компанія. Після цього Міноборони ініціювало перевірку продуктів, що постачає ця компанія, і виявилося, що такі продукти як масло та твердий сир взагалі не містять тваринних жирів, а складаються з так званих трансжирів рослинного походження; також надзвичайно неякісними виявилися консерви, які ця фірма виробляє самостійно, а калорійність сухого пайка виявилася удвічі меншою, ніж заявлено в сертифікатах якості.

Читайте такожУ ЗСУ розроблено нові сухі пайки за стандартами НАТО – начальник Тилу

Крім того, Марченко повідомив, що Військова служба правопорядку у ЗСУ зараз проводить перевірку цього інциденту і після її завершення звернеться до військової прокуратури, яка має відкрити кримінальне провадження.

Також він додав, що посадовим особам Міноборони може бути інкриміновано вчинення злочину за статтею 111 Кримінального кодексу — "державна зрада". За цією статтею можуть бути притягнуті до відповідальності посадовці, причетні до цієї оборудки.

Марченко додав, що Міноборони ініціюватиме судовий позов щодо розриву співпраці з компанією “Візит”.

Читайте такожПорошенко про скандал з командирами 53-ї бригади: "Паршива вівця дискредитує все стадо"

Також Марченко повідомив, що наказом міністра оборони наразі проводяться перевірки інших постачальників продуктів до Збройних сил на предмет їх відповідності укладеним контрактам.

Крім того, він додав, що міністр оборони наказав в усіх військових частинах розмістити інформаційні плакати з контактами “гарячої телефонної лінії”, на яку солдати можуть звертатися в разі неякісного харчування.