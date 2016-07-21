Нелегальне вивезення авто з ЄС на Львівщині: митник чинив опір поліції й викидав гроші з вікна машини (фото, відео)

Про це повідомив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, передає ZIK.

Встановлено, що інспектор митного пункту пропуску "Угринів" Львівської митниці, інспектор прикордонного пункту пропуску "Павловичі" Львівського прикордонного загону та двоє цивільних осіб вимагали та одержали понад 60 тис. грн хабарів від громадянина України за організацію переміщення без митного оформлення через державний кордон України чотирьох автомобілів з іноземною реєстрацією.

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Частину хабара у розмірі 700 доларів США зловмисники отримали якраз вчора.

Головним у цій схемі був працівник митниці (1988 р. н.), а прикордонник виступав посередником між ним і цивільними особами. За безмитне ввезення автомобілів вони брали від 500 до 2 тис. дол. За зміну таких авто могло проходити близько 20.

Зараз ці особи затримані й перебувають в ізоляторі. Сьогодні їм мають повідомити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), а завтра має розглядатися питання про обрання їм запобіжного заходу.

Затримання підозрюваних відбулося вчора, коли вони поверталися зі зміни. "Працівник митниці, який був за кермом свого авто, чинив опір, мало не збив керівника підрозділу поліції і викинув з вікна гроші, але це було неподалік від того місця, де його затримали", – сказав прокурор.

За його словами, підозрюваного переслідували два автомобілі правоохоронців, при цьому він створював небезпеку для дорожнього руху – їхав по зустрічній і на червоне світло. Затримати його вдалося близько 11-ї год. в районі вул. Мазепи у Львові.