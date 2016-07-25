Вибух на полігоні в Миколаївській області: боєць АТО назвав ймовірні причини

Просто під час навчань у вояків розірвався міномет, йдеться в сюжеті ТСН.

Бійці 57-ї бригади відпрацьовували стрільбу зі 120-го калібру. Під час чергового пострілу міномет розірвався. За неофіційною інформацією, на місці загинув націлювач міномета. "Він служив у Збройних Силах України. Це сталося під час проведення планових занять. Військовослужбовець досвідчений, служив не один рік, чому зараз так сталося – має встановити розслідування", - заявив прес-офіцер Одеського регіонально медіа-центру Міноборони України Ярослав Чепурний.

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Осколки влучили у військових, які були поряд. Усіх поранених доправили до Миколаївського військового шпиталю. Один військовий у тяжкому стані. Скалка з міномета пробила чоловіку голову. У ці хвилини йому роблять операцію. "Лікарі роблять усе можливе, щоби врятувати життя. Травма голови важка, витягли осколок. Іншим надали першу допомогу, в них стабільний стан, усе нормально", - розповів заступник керівника Миколаївського військовго шпиталю Григорій Володько.

Міномет, що вибухнув, був із нової партії зброї. Причину детонації мають встановити слідчі. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею прол порушення правил поводження зі зброєю. "Відповісти, чому стався вибух, не можна, оскільки за участю спеціалістів проводиться огляд, відповідні висновки будуть надані після проведення всіх експертиз", - пояснив військовий прокурор Миколаївського гарнізону Олександр Кіт.

Мінометник з бойовим досвідом Роман Бояринов каже, що найбільш вірогідні причини вибуху – це несправність самої установки або ж старі боєприпаси. "Він може лежати на складі 20-30 років. Внаслідок окислення капсули він або не спрацьовує, або спрацьовує із затримкою у кілька секунд. А якщо залповий вогонь батареї, то зарядник може сприйняти залп сусіднього міномета за свій і закинути наступну міну. А в цей момент вилітає міна, котра у стволі", - розповів учасник АТО Роман Бояринов.