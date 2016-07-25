Вибух на полігоні в Миколаївській області: у Міноборони розповіли подробиці

Про це заявив офіцер одеського регіонального центру Міноборони України Ярослав Чепурний, передає "112 Україна".

"Наразі рано говорити офіційну причину трагедії, яка сталася сьогодні вранці. Слідча комісія у складі офіцерів Миколаївської військової прокуратури, офіцерів військової служби правопорядку Миколаївського національного відділення працюють на місці події для того, щоб уточнити причину загибелі і поранень військовослужбовців", - заявив Чепурний.

"Відношення до "Сі-бриз 2016" і "Південний вітер" це не має", - зазначив він на уточнювальне запитання журналістів.

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"Серед 8 поранених один важкий. Йому зараз проводиться у Миколаївському військовому госпіталі операція. За його життя борються медики. Що стосується решти, 7 поранених, то у них поранення такого роду, що небезпеки для життя це не представляють. Буде проведено розслідування, яке має відповісти на питання, як так сталося і що зробити так, щоб цього більше не відбувалося", - додав Чепурний.

Зазначається, що на місці працює оперативна група, ведеться розслідування щодо з'ясування причин та обставин події.

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 липня близько 11:00 на Широколанівському полігоні в Миколаївській області під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет.